Об этом говорится на официальном сайте Нацкорпуса.
Прежде всего на сайте напоминается, что Нацкорпус Львовщины начал вести кампанию «Львовгаз» нас грабит» еще с сентября.
«Националисты борются против неконтролируемого роста тарифов на доставку газа и против ужасающего сервиса», - объясняется в публикации.
Представители Нацкорпуса приглашают украинцев присоединиться к митингу, который начнется завтра в 11.00 по адресу ул. Золотая, 42. Они добавляют, что представители Нацкорпуса специально подготовили перформанс.
«Мы потребуем передать предприятие в государственную собственность. Прецеденты начала процесса национализации облгазов в Украине уже есть, такое решение приняло СНБО. Поэтому мы будем требовать таких же действий по «Львовгазу», - заявляют представители Нацкорпуса.
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Как сообщала Politeka, в поселке Подворки а Харьковщине прошло военное обучение.
Также Politeka писала о том, что Нацкорпус принял участие в пикете против мэра Полтавы.