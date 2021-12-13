Представители Нацкорпуса сообщили, что завтра, то есть 14 декабря, в 11:00 проведут протестную акцию под «Львовгазом».

Об этом говорится на официальном сайте Нацкорпуса.

Прежде всего на сайте напоминается, что Нацкорпус Львовщины начал вести кампанию «Львовгаз» нас грабит» еще с сентября.

«Националисты борются против неконтролируемого роста тарифов на доставку газа и против ужасающего сервиса», - объясняется в публикации.

Представители Нацкорпуса приглашают украинцев присоединиться к митингу, который начнется завтра в 11.00 по адресу ул. Золотая, 42. Они добавляют, что представители Нацкорпуса специально подготовили перформанс.

«Мы потребуем передать предприятие в государственную собственность. Прецеденты начала процесса национализации облгазов в Украине уже есть, такое решение приняло СНБО. Поэтому мы будем требовать таких же действий по «Львовгазу», - заявляют представители Нацкорпуса.

Как сообщала Politeka, в поселке Подворки а Харьковщине прошло военное обучение.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус принял участие в пикете против мэра Полтавы.