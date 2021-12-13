Политолог Руслан Бизяев прокомментировал итоги беседы президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, и предположил, чем она может обернуться для Украины.

Своё суждение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Возможно, президенты в ходе разговора приняли решение не обострять ситуацию в мире, отойти от ключевых геополитических противоречий и «заморозить» положение дел. Это – то, что можно понять из официальных пресс-релизов. А в телефонном разговоре Байдена и Зеленского не было ничего конкретного о вступлении Украины в НАТО. Ничего не говорилось о сроках предоставления ПДЧ, его рассмотрения и собственно принятия страны в альянс. Мне кажется, на встрече Байден дал Путину негласное обещание не принимать Украину в НАТО. Как теперь такое решение «продадут» нашему избирателю – это уже второй вопрос», - говорит Руслан Бизяев.

По его мнению, сейчас начинается новый тур переговоров по Украине, в котором посредником будет уже не Байден, а Макрон.

«Политика судят не по тому, что он говорит, а по тому, что он делает. А решение о принятии нового члена в НАТО принимается этой организацией коллективно. Сейчас до консенсуса по принятию Украины в альянс ещё очень далеко», - напоминает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что разговор Байдена и Путина только зафиксировал те решения, которые были приняты ещё до него.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Бизяева, Минский процесс мёртв, так как реализация соглашений упирается в их политическую часть.