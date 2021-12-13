Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, про це викладач Київської духовної академії та семінарії ієромонах Афанасій (Стрєльцов) розповів на YouTube-каналі «Православна Церква».

«Святий апостол Андрій Первозванний - це перший учень Господа Іісуса Христа. «Первозваний» означає те, що він був першим покликаний до апостольського служіння. Під час проповіді Іісуса Христа апостол мужньо проповідував Христа ще під час Його земного життя. Також він прославився своїми подвигами після сходження Святого Духа. Церковна історія говорить про те, що цей апостол благовістив у Європі, в Азії», - розповів ієромонах Афанасій.

Священик зазначив, що історичні літописи свідчать, що київська земля також чула проповідь апостола. «Зокрема відоме його благовістя, в якому він сказав, що тут буде велике місто та велика кількість церков на цих землях», - додав він.

«Про цей історичний факт свідчать багато істориків, богословів. Але все ж таки важливо розуміти, що святий апостол один з тих, хто найбільше попрацював у справі місії поширення Євангельського вчення», - розповів викладач КДАіС.

Він нагадав, що святий апостол Андрій прийняв мученицьку кончину в Патрах і був розіп'ятий на Х-подібному хресті. «Правитель міста Єгеат, щоб ще більше завдати мук апостолу не пробивав його руки, а зв'язав мотузкою. Церковне Передання свідчить про те, що протягом ще двох днів апостол Андрій проповідував з хреста та привів багатьох людей до Христа», - додав священик.

Ієромонах Афанасій (Стрєльцов) наголосив, що наша Батьківщина особливо шанує апостола Андрія Первозванного як свого покровителя. «Саме ім'я Андрій у перекладі з грецької означає - «мужній». Професії воїнів, мореплавців вимагають від людини особливої мужності, підготовки фізичної, подвигів. Дивлячись на життя і справи апостола Андрія, все це має надихати людей цих професій», - підсумував викладач КДАіС.