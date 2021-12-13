Анатолий Матиос, украинский юрист, бывший главный военный прокурор Украины, генерал-полковник юстиции запаса прокомментировал слив конфиденциальной информации в украинские медиа, а также институцию правоохранительных органов и их руководителей в Украине.

Об этом он рассказал в интервью на канале Остапа Дроздова и опубликовал на своей странице в Telegram.

Анатолий Матиос напомнил о публикации в телеграмм-канале «Трубу прорвало» аудиозаписей разговоров экс-директора ДБР Романа Трубы, где обсуждались различные эпизоды громких и важных дел и расследований.

«Посмотрите на разведчиков и военных по всему миру, которые дают советы учащимся во время войны. А у нас Труба, не родивший то, чего не родилось. Не то, что я плохо отношусь к Трубе. Я к тому, что он уничтожил и не построил институцию», - заявил Анатолий Матиос.

«Мы говорим для тех сознательных, которых много осталось в государстве. И будь они оппозиция или власть – умные есть всегда и везде. Но умным в среде глупых очень некомфортно», - добавил Анатолий Матиос.

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