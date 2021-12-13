В субботу, 11 декабря, произошло важное событие – награждение первой ежегодной премией за заслуги перед государством «Государство года» от Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего. Участие в мероприятии приняли более трехсот выпускников учебных программ КШГУ.

Церемонія нагородження відбувалась у залі КВЦ «Парковий». Урочисте відкриття взяли на себе голова правління КШДУ ім. С. Нижного Віктор Андрусів та керівник школи Ростислав Смірнов.

“Державник року 2021” Премія від Київської школи державного управління ім. С. Нижного

«В Україні завжди були борці за державу, завжди були моральні авторитети, але, на жаль, вони не були державниками, вони не мали змоги керувати державою», - сказав у своєму виступі Віктор Андрусів.

«Ми всі знаємо "погані" імена, ми знаємо точно, за кого ми ніколи не голосували б на виборах, але тих, хто дійсно розбудовує державу, ми не знаємо. Ми часто навіть соромимося сказати про позитивні справи людей, тому що всі сприймуть як піар. І це неправильно! Якщо ми не будемо славити і підтримувати тих, хто дійсно перетворює державу, то на кому ж тоді вона буде триматись? Мовчанням ми самі знищуємо перспективи своєї держави. І саме тому ми запроваджуємо премію "Державник року". Ми робимо це для того, щоб показати суспільству людей, які дійсно щось змінюють», - зазначив спікер.

Для вибору переможців премії було сформоване журі із політиків, відомих журналістів та управлінців. До його складу входили колишній народний депутат Ігор Попов, керівник міжнародного напрямку КШДУ ім. С. Нижного Пьотр Кульпа, член ради директорів Канадсько-української торгової палати Ігор Ліскі, головна редакторка інтернет-видання «ГОРДОН» Олеся Бацман, засновник і головний редактор Еспресо TV Вадим Денисенко, голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина та заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

На участь у нагородженні було надіслано значну кількість відгуків та заявок. Кількість претендентів наближалася до двох сотень! І перед шанованим журі постало нелегке завдання - відібрати найкращі проєкти, що і стали фіналістами у номінаціях.

“Державник року 2021” Премія від Київської школи державного управління ім. С. Нижного

Власне на заході відбулося відзначення переможців.

Перше нагородження - номінація "Законотворець року". Серед чотирьох фіналістів перемога дісталася Павлу Фролову - голові підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Заслуговує на увагу його робота по ініціюванню створення міжфракційного об’єднання «За конституційну реформу і ефективну владу» у Верховній Раді для напрацювання змін до Конституції, щоб створити ефективну модель державного управління у нашій державі.

Друга номінація - "Управлінець року". Тут переможцем став генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Журі виділило його роботу з перетворення збиткового державного підприємства на прибуткову бізнес-компанію.

Третім глядачі дізналися про переможця у номінації "Найкраща бізнес-ініціатива у державній сфері". Нагороду отримала Галина Янченко - голова Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів. За півтора роки роботи ТСК вдалося врятувати та розблокувати інвестиційних проєктів на суму понад 12,6 млрд грн! Це мало величезний позитивний ефект для нашої економіки.

"Найкраща гуманітарна ініціатива у державній сфері" – четверта номінація, відзнаку отримав Антон Гулідін - член Ради безбар'єрності, секретар ГО “Громадський рух “Соціальна єдність”. За розробку та інтеграцію проєктів у державних установах, що допомагають людям з особливими потребами.

Номінацією, на яку надійшло чи ненайбільше заявок на участь, стала - "Найкраща регіональна ініціатива". Проєкти з усієї України дивували своєю інноваційністю та масштабом, що показало ефективність проведеної реформи децентралізації. Найкращим у номінації став проєкт мера міста Маріуполя – Вадима Бойченка, якому вдалося затвердити та почати реалізацію "Стратегії Маріуполя 2030", основним завданням якої є перетворення міста на лідера культурного та економічного переродження.

І, нарешті, найбільша інтрига вечора, найголовніша номінація «Реформатор року» - премія за діяльність, що призвела до якісних зрушень в одній чи кількох сферах діяльності держави.

Претендентами на перемогу були дуже серйозні фіналісти з потужними проєктами. Ними стали Роман Лещенко - міністр аграрної політики та продовольства України, якому вдалося впровадити ринок землі. Олександр Кубраков – міністр інфраструктури України - за його участь у реалізації найбільшого за всі роки незалежності інфраструктурного проєкту "Велике Будівництво".

Але переможцем став Михайло Федоров — міністр цифрової трансформації України - за Ініціативу розробки та впровадження електронного сервісу державних послуг «Дія».

Приємною несподіванкою для гостей церемонії нагородження стало оголошення про ще одну номінацію, яку команда КШДУ вирішила започаткувати задля того, щоб нагородити найдостойнішого свого випускника. «Гордість КШДУ». Адже через освітні програми школи пройшли більш ніж дві тисячі студентів. І у багатьох з них є прекрасні реалізовані проєкти. Тому шляхом відкритого голосування журі серед випускників школи було обрано переможця. Ним став Станіслав Гайдер – керівник відділу цифрових трансформацій Національного агентства із запобігання корупції - за впровадження цифрових змін у низці органів державної влади та місцевого самоврядування.

У своїй завершальній промові Антон Геращенко зазначив: «Нікому, крім нас самих, не потрібна успішна і незалежна Україна, яка не залежна як від сходу, так і від заходу. В якій керівництву не потрібно погоджувати свої рішення ні з ким, окрім власного народу. Невже ви думаєте, що лідери світових держав прокидаються з думкою про Україну? Ні, вони мають власні інтереси, які вони відстоюють. Для того, щоб змінити країну, потрібно мати людей, навіть команду, яка зможе почати трансформацію. Саме тому було започатковано премію “Державник року” - наш “Оскар” людям, що додали свій внесок у зміцнення нашої держави».