Как сообщает Центр информации УПЦ, часть подарков будет передана для детей-сирот, которые воспитываются в учреждениях неподалеку от линии разграничения на Донбассе.

«1 тыс. подарков закупила УПЦ, 500 подарков пожертвовали благотворители. Мы очень благодарны всем, кто принял участие в этом общем деле и помог принести немного радости детям, которые находятся в школах-интернатах. Для таких детей любое внимание - большая радость», - отметил глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

Подарки получат дети из детского дома в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; школы-интерната для детей с особенностями умственного и физического развития на Днепропетровщине, Горской школы-интерната; Вовчаровской школы-интерната и детского сада, дети с инвалидностью из Славянска и другие.

«Сегодня мы отправляем подарки в 15 школ-интернатов. Их передадут туда священники Украинской Православной Церкви, которые посещают эти школы-интернаты. В день святого Николая они передадут подарки детям и попросят, чтобы святой Николай помог им в жизни, чтобы они выросли хорошими, достойными людьми», - сказал отец Сергий.