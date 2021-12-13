Об этом идет речь на официальном сайте Национального Корпуса.

В публикации рассказывается, что 9 декабря представители Нацкорпуса, Координационный совет ОО участников АТО Полтавы, ветераны и члены семьи павших бойцов обратились в видеообращении к центральной и местной украинской власти по поводу Александра Мамая, мэра Полтавы. «Полтавский голова давно известен своими «совковыми» взглядами и неоднозначным отношением к войне на востоке Украины. Да, он не признает российской агрессии», - подчеркивается на сайте.

Следовательно представители Нацкорпуса обратились в городской совет с требованием созвать внеочередную сессию и выразить Александру Мамаю недоверие.

«Кроме выражения недоверия полтавскому голове, требуем от руководства области дать официальную оценку сепаратистским высказываниям мэра и призываем парламент принять закон о борьбе с коллаборационизмом», - сообщают они.

В публикации рассказывается, что мэр Александр Мамай заявил в интервью на одном из телеканалов, что «территория Украины – плацдарм для войны двух сверхдержав – США и России», и выразил сожаление по поводу войны между братьями.

Как сообщала Politeka, в поселке Подворки на Харьковщине прошло военное обучение.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса рассказали о прошедшем в Николаеве турнире по паверлифтингу.