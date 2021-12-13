Политолог Владислав Дзивидзинский рассказал, какая самая сильная сторона президента Украины Владимира Зеленского и что позволило ему получить полноту власти.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Я бы в мире поставил Зеленского на первое место по умению использовать медиаресурс. И по умению его конвертировать в политическую поддержку. Поэтому Зеленский как никто успешен был в медиа в нашей стране. Один из самых успешных медиапредставителей, выросших с ноля. Даже во всем мире. И точно самый успешный медиапредставитель, сумевший конвертировать такую полноту власти 40-миллионной стране в центре Европы”, - сказал Владислав Дзивидзинский.

Он отметил, что Владимир Зеленский лучше других понимает силу медиа и успешно это использовал, что дало ему большой объем власти.

По его словам, в то время олигархи тоже желали перемен и поддерживали медийно Владимира Зеленского, за исключением тех медиа, владельцы которых находились в политической оппозиции.

“Потом Зеленский начал понимать, что его “мочат” медиа, которые ему неподвластны”, - добавил Владислав Дзивидзинский.

Он отметил, что сейчас Владимир Зеленский сделал одну большую проблему: если раньше медиаобщество не любило Порошенко, то теперь оно настроено против него.

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