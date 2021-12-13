Украинский юрист, бывший главный военный прокурор Украины, генерал-полковник юстиции запаса Анатолий Матиос рассказал, что украинские правоохранительные институции переживают кризис, и высказался по поводу расследования скандала с вагнеровцами.

Об этом он рассказал в интервью каналу Остапа Дроздова и распространил на своей странице в Telegram.

Анатолий Матиос убежден, что скандал с вагнеровцами – результат работы институтов: в случае любого возмущения общества они должны сделать все необходимое, в то время как их работа оказалась неудовлетворительной.

Как объясняет Анатолий Матиос, государство в целом и президент в частности имеют институции и они могут ими пользоваться. В то же время юрист отметил, что президент не обязан выполнять чужую работу, пусть она будет получаться лучше или хуже.

В частности, он говорит о правоохранительных институтах, переживающих сейчас системный кризис. По словам генерала-полковника, во время войны нельзя биться головой о стену, нужно давать в зубы. «Так вот, в зубы нечем дать. У нас все ДБР и так далее – им бы только на обыски залететь. Чтобы что потом? Залетели на обыск, что-то забрали, потом ушли заплатили деньги в суд, чтобы им легализовали обыск», - рассказывает Анатолий Матиос.

Как сообщала Politeka, Матиос рассказал об ошибках в расследовании скандала со спецоперацией по «вагнеровцам».

Также Politeka писала о том, что Матиос рассказал об опасности разглашения данных разведки во время скандала с «вагнеровцами».

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