Политический аналитик Валентин Гладких рассказал, стоит ли трогать олигархов во времена, когда такая беспокойная ситуация на границе, потому что олигархи, имея деньги и влияние, могут помочь стране выстоять в сложных условиях.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с Татьяной Резвин.

«Олигархи обречены помогать стране, если они не хотят потерять все, они должны помогать. Если олигархи думают, что страна упадет, а они останутся, они глубоко ошибаются. Если кто-то думает, что сейчас Путин придет спасать украинских олигархов, как это было после Французской революции, когда все аристократические феодальные режимы объединились против Французской республики. Так, во-первых, хочу напомнить, чем это закончилось – они все потерпели поражение, а во-вторых, сейчас 21 век – здесь все иначе», - подчеркнул Валентин Гладких.

Аналитик сказал, что не будут российские олигархи спасать украинских олигархов – это абсолютный бред. И более того, для украинских олигархов, уверен он, украинская экономика является источником обогащения. В значительной степени они свои средства реинвестировали куда-то за границу и имеют значительную часть активов за рубежом, подтвердил он, но львиную часть прибыли генерирует украинская экономика. Поэтому олигархи заинтересованы в том, акцентировал он, чтобы это сохранить просто по банальному меркантильному рассуждению.

«По принципу, это наша корова и мы ее доим, поэтому они заинтересованы в том, чтобы эту корову сохранить и оставить ее своей. Ибо никто не пылает желанием отдавать эту корову на убой или россиянам, или еще кому-нибудь. Поэтому в данном аспекте, мне кажется, вопрос, если Зеленский поссорился с олигархами, то они не будут защищать Украину, есть неправильным. Олигархи защищают свою Украину, потому что для нас и для них она разная. Поэтому здесь следует понимать мотивацию в защите», - резюмировал Валентин Гладких.

Как сообщает Politeka, ранее политтехнолог Александр Кочетков предположил, что нынешняя борьба президента с олигархатом имеет предвыборный характер.

Также Politeka сообщала, что народный депутат Владлен Неклюдов прокомментировал вероятность досрочных парламентских перевыборов.