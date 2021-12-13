Анатолий Матиос, украинский юрист, бывший главный военный прокурор Украины, генерал-полковник юстиции запаса прокомментировал скандал со спецоперацией по «вагнеровцам», раскритиковав легкомысленное разглашение данных украинской разведки.

Об этом он рассказал в интервью на канале Остапа Дроздова и опубликовал на своей странице в Telegram.

«Я за государственную хирургию, когда белое называешь белым, черное – черным, и каждый делает свою работу. Как бы это ни называлось. Тирания закона. Государство нуждается в тирании закона сейчас и немедленно. Уже и здесь», – заявил Анатолий Матиос.

Он объяснил, что для государства неважно, кто что скажет, сколько лайков поставят в официальных соцсетях или сколько подписчиков на странице, например, ДБР. По его словам, важно, сколько было остановлено преступлений, чем должны заниматься спецслужбы, а также не называть по требованию общества тех людей, о которых само общество забудет через неделю или месяц.

Анатолий Матиос напомнил об истории Мордехая Вануну, который передал британской прессе данные о ядерном оружии Израиля, после чего, несмотря на беспокойство западных стран его правами и свободой, его все же вернули в Израиль, где он до сих пор заключен.

«Ибо он посягнул на то, что не дает никому напасть на Израиль – на ядерное оружие», - добавил генерал-полковник.

Как сообщала Politeka, Игорь Козий заявил, что наиболее важная цель действий России – втянуть Украину в свою зону влияния.

Также для Politeka Жорин заявил, что дело с вагнеровцами нужно довести до конца.