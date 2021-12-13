Его слова прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«При Порошенко часть территории была оккупирована, но он всё-таки воевал за неё. Нельзя сказать, что президент отдал украинскую землю без сопротивления. При Зеленском за наши земли тоже воюют, но есть риск, что мы можем их потерять. «Слуги народа» могут довести дело до этого. Сейчас они бегают и радуются, что жизнь удалась – но ведь им реально придётся отвечать за потерю территорий. А они этого ещё не понимают», - говорит Олег Стариков.

По его мнению, у этих депутатов скоро исчезнет причина для радости.

«Дело даже не в том, кому нужна территория Донбасса. В наше время войны ведут не за территории, а за людей. На Донбассе такое население, что за него будут драться все – это образованные европейцы», - считает Олег Стариков.

Как сообщает Politeka, ранее он допустил, что Украина может принять не своей территории некоторую часть беженцев, но на определённых условиях.

Также Politeka сообщала, что Стариков назвал кризис с мигрантами на белорусской границе спецоперацией белорусских спецслужб.