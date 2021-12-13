Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
«Фактически Путин вызвал американского «Бога», чего он так сильно хотел, а тут этот «Бог» пришёл с большой такой дубиной: «Ты меня звал? И вот я пришёл! Европа, давайте быстро объединяйтесь», - сказал Александр Харебин.
По словам эксперта, российские элиты понимают, что если они пойдут на примирение с Западом, то их разорвут, а единственный способ консолидации России – это война со всеми, что объединяет Россию якобы перед врагом.
«Единственная точка сборки – это холодная война всех со всеми. Они добились этой цели: Россия показала, что она страна-агрессор, а против нее весь мир. Если бы они хотели обратного (показать, что Россия равный геополитический игрок), то они бы проиграли», - подчеркнул Александр Харебин.
Как отметил политолог, Запад видит Россию насквозь, поэтому Россия не может поменять риторику на «сближение с Западом». По мнению эксперта, единственный выход для российских элит – это конфронтация со всеми.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Беда потрясла семью Татьяны Черновол, не стало близкого человека: «Увидела, что не дышит…»
В Киеве прощаются с молодым политиком, детали трагедии: "Строго запрещено нести венки"
Найдено тело певицы и участницы популярного шоу, детали трагедии: "Она так рано ушла"
Пенсии украинцев поднимут с 1 января, кто будет получать 6000 гривен, а кому обещают 20 тысяч
Как сообщала Politeka, Сергей Удовик рассказал, чем Украина похожа на Перу.
Также Politeka публиковала слова Скаршевского: Вместо того, чтобы подготовиться к отопительному сезону, просто раздавались политические обещания.