Политолог Александр Харебин рассказал, что конфронтация российских элит со всем миром является консолидирующим фактором для России.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Фактически Путин вызвал американского «Бога», чего он так сильно хотел, а тут этот «Бог» пришёл с большой такой дубиной: «Ты меня звал? И вот я пришёл! Европа, давайте быстро объединяйтесь», - сказал Александр Харебин.

По словам эксперта, российские элиты понимают, что если они пойдут на примирение с Западом, то их разорвут, а единственный способ консолидации России – это война со всеми, что объединяет Россию якобы перед врагом.

«Единственная точка сборки – это холодная война всех со всеми. Они добились этой цели: Россия показала, что она страна-агрессор, а против нее весь мир. Если бы они хотели обратного (показать, что Россия равный геополитический игрок), то они бы проиграли», - подчеркнул Александр Харебин.

Как отметил политолог, Запад видит Россию насквозь, поэтому Россия не может поменять риторику на «сближение с Западом». По мнению эксперта, единственный выход для российских элит – это конфронтация со всеми.

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