Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.
История с флагом Ломаченко напомнила мне печальные и сатирические произведения наших классиков Александра Довженко и Остапа Вишни об украинцах, которые не могли определиться: к какой же нации они принадлежат?!, - цитурует слова автора Знай.
Вот Александр Довженко о своем детстве на Черниговщине и разговор с отцом (напомню, что родился он в Соснице 10 сентября 1894 года) вспоминает в «Зачарованной Десне»:
"А мы кто? Мы разве не русские?
- Нет, мы не русские.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Похудевшая Зарицкая из KAZKA в купальнике показала свои главные достоинства крупным планом: "Каждый имеет право"
Илона Гвоздева вернется на "Танцы со звездами", но есть одно "но": "Я буду..."
"Простите, но ура": из "Мастер Шеф" неожиданно выгнали одну из сильнейших участниц
Лопес в узких лосинах и топике показала, почему ей есть чем гордиться: кадры с прогулки
- А какие же мы, папа? Кто мы?
- А кто там нас знает, - как-то уныло говорит мне отец.
Простые мы люди сынок ... хахлы, те, что хлеб разделывают. Сказать бы, мужики мы…
Когда-то казаки, говорят, были, а сейчас только звание осталось».
Остап Вишня в «Чухраинцах» (1926 г.) о тех, кто боялся назвать себя украинцами или не мог определить свою национальность, пишет так:
"Чухраинцев было немало и что-то более тридцати миллионов, - хотя они и сами не знали, кто они такие…
Как спросят было их:
- Вы, лорды, нации?
Они почесавшись, отповедуют:
- Да кто и знает?! Живем в Аккермане?... извиняюсь, в тексте Остапа Вишни, - в Шенгериевке...православные.»
Как видим, что хоть сейчас и не Черниговщина времен Российской империи и не 20-годы Советской Украины, а чухраїнці так и не перевелись, даже во времена Независимой Украины!
П.Сек. И должны признать действенность в Украине пропаганды главы РПЦ Кирилла и К.,что «нет разделения на народы и государства, а есть паства Русской православной церкви».