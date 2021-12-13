Об этом пишет в своем блоге на Facebook известный государственный и общественный деятель, ученый, политик, лидер Общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко.

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История с флагом Ломаченко напомнила мне печальные и сатирические произведения наших классиков Александра Довженко и Остапа Вишни об украинцах, которые не могли определиться: к какой же нации они принадлежат?!, - цитурует слова автора Знай.

Вот Александр Довженко о своем детстве на Черниговщине и разговор с отцом (напомню, что родился он в Соснице 10 сентября 1894 года) вспоминает в «Зачарованной Десне»:

"А мы кто? Мы разве не русские?

- Нет, мы не русские.

- А какие же мы, папа? Кто мы?

- А кто там нас знает, - как-то уныло говорит мне отец.

Простые мы люди сынок ... хахлы, те, что хлеб разделывают. Сказать бы, мужики мы…

Когда-то казаки, говорят, были, а сейчас только звание осталось».

Остап Вишня в «Чухраинцах» (1926 г.) о тех, кто боялся назвать себя украинцами или не мог определить свою национальность, пишет так:

"Чухраинцев было немало и что-то более тридцати миллионов, - хотя они и сами не знали, кто они такие…

Как спросят было их:

- Вы, лорды, нации?

Они почесавшись, отповедуют:

- Да кто и знает?! Живем в Аккермане?... извиняюсь, в тексте Остапа Вишни, - в Шенгериевке...православные.»

Как видим, что хоть сейчас и не Черниговщина времен Российской империи и не 20-годы Советской Украины, а чухраїнці так и не перевелись, даже во времена Независимой Украины!

П.Сек. И должны признать действенность в Украине пропаганды главы РПЦ Кирилла и К.,что «нет разделения на народы и государства, а есть паства Русской православной церкви».