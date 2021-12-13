Ани Лорак впечатлила видом на известной премии - красотка появилась в бежевом платье, и изменила прическу - поклонники написали массу комплиментов своему кумиру.

Украинская популярная певица Ани Лорак в своем Instagram показала новые фото, сделанные во время выступления, на которых позирует с новой прической – каре с челкой – и в бежевом мерцающем платье с глубоким декольте и вырезом на бедре.

Новый образ звезда примерила для участия в "Золотом граммофоне", где получила статуэтку за песню "Наполовину", пишет Hyser.ua.



Сначала Каролина опубликовала пост с самой премии с фото, на которых позирует в том же платье и накинутой поверх шубкой из искусственных перьев.

"Счастлива, что в ваших сердцах отозвалась эта драматическая история! Золотой Граммофон за песню «НАПОЛОВИНУ» из альбома #ЯЖива 🏆

Спасибо авторам, которые так тонко передали мои чувства и вам, мои дорогие слушатели, за то, что голосовали❤️ 🙏🏻", - написала артистка под фото.

Позже в ее профиле появились снимки со сцены. Лорак не стала писать много слов, а всего лишь ограничилась смайликом в виде сердечка.

"Невероятная💝!Очень красивая❤🌹💐! Королева👑!", "Роскошный образ 😍😍😍". "какая невероятная!!!!😍😍😍 шик, блеск, восторг ❤️", "Шикарная!!! ДИВА!!!❤️❤️❤️"Красотка!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "слишком красиво ❤️", - восхищаются образом Ани Лорак ее поклонники.