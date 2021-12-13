Врач-инфекционист, директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Фёдорова поделилась своим профессиональным мнением о штамме коронавируса «Омикрон».

Её комментарий был дан в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«С каждым новым штаммом COVID-19 становится всё больше специалистов в этой области. Все говорили о «Дельте, а теперь – о несчастном «Омикроне», который ещё никто не успел толком изучить. Но предположений – очень много. А достоверно мы знаем, что «Омикрон» уже появился в Европе, и что у него много мутаций. Человек, который уже переболел и прошёл вакцинацию, с большей вероятностью может заразиться этим штаммом коронавируса, нежели предыдущими штаммами. Есть достоверные данные, что «Омикрон» поражает более молодую часть населения. При заражении очень быстро, буквально на вторые-третьи сутки, развивается пневмония», - рассказывает врач.

По её словам, штамм «Дельта» тоже ускорял развитие пневмонии, однако не настолько.

«Омикрон» более заразен, чем остальные штаммы коронавируса. Однако то, что я перечислила – это, собственно, и есть всё, что наука знает о нём. Кто-то считает, что он будет легче других штаммов коронавируса, кто-то – что тяжелее, а кто-то полагает, что вирус будет мутировать и дальше», - говорит Светлана Фёдорова.

Как сообщает Politeka, ранее врач-инфекционист Сергей Кравченко назвал главный отличительный признак штамма «Омикрон».

Также Politeka сообщала, что, по его словам, этот штамм вытесняет «Дельту».