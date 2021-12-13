Украинский юрист, бывший главный военный прокурор Украины и генерал-полковник юстиции запаса Анатолий Матиос прокомментировал ситуацию с иностранными шпионами и агентами, работающими в Украине.

Об этом он рассказал в интервью каналу Остапа Дроздова и распространил на своей странице в Telegram.

По словам гостя программы, в Украине работают и агенты ФСБ, и многие другие. «Так у нас куча других иностранных агентов. Грантоеды – это агенты? Во всех государствах работают все разведки мира в случае необходимости», - подчеркивает он.

Анатолий Матиос отмечает, что в этом контексте не упоминают факт продажи «Мотор Сичи». Следовательно, он спрашивает, относится ли как-то эта ситуация к подрыву национальной безопасности украинского государства, потому что из-за этого скандала Китай обвиняет Украину в невыполнении соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и нарушении своих прав, а также хочет стянуть с Украины более 4 млрд долларов.

«А «Мотор Сич» Америка не хочет, но теперь у нас есть иск на 4,5 млрд долларов в Гааге. Это вопрос: где у нас агенты?», - спрашивает юрист.

Как сообщала Politeka, Жорин рассказал, что мировые игроки обсуждают Украину без нашего участия.

Также Politeka писала о том, что Билецкий заявил, что в условиях агрессии РФ Украине следует строить свой сектор безопасности.

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