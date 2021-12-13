Штаб обороны Харьковщины присоединился к военной подготовке, которую организовали и провели войска территориальной обороны 11 декабря в поселке Подворки.

Об этом говорится в Telegram Национального Корпуса.

Как отмечается в публикации, каждые выходные Штаб обороны Харьковщины проводит военные учения и все желающие могут принять в них участие, несмотря на уровень подготовки.

Также представители Нацкорпуса рассказали о подготовке подробнее. «Более 500 человек приняли участие в учениях», – говорится в Telegram. Здесь же рассказывается, чем занимались участники военной подготовки: они могли пройти полосу препятствий, изучать основы тактической медицины и минно-саперного дела, а также узнать о принципах работы боевых машин на блокпостах.

Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что территориальная оборона сегодня в очень печальном состоянии.

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Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса рассказали о турнире по паверлифтингу в Николаеве.

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