Штаб обороны Харьковщины присоединился к военной подготовке, которую организовали и провели войска территориальной обороны 11 декабря в поселке Подворки.
Об этом говорится в Telegram Национального Корпуса.
Как отмечается в публикации, каждые выходные Штаб обороны Харьковщины проводит военные учения и все желающие могут принять в них участие, несмотря на уровень подготовки.
Также представители Нацкорпуса рассказали о подготовке подробнее. «Более 500 человек приняли участие в учениях», – говорится в Telegram. Здесь же рассказывается, чем занимались участники военной подготовки: они могли пройти полосу препятствий, изучать основы тактической медицины и минно-саперного дела, а также узнать о принципах работы боевых машин на блокпостах.
Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что территориальная оборона сегодня в очень печальном состоянии.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
Влад Яма после операции прячет половину лица: "Спасибо, что переживаете"
Мощный взрыв разрушил здания в центре города, под завалами много людей: кадры происшествия
Лопес в узких лосинах и топике показала, почему ей есть чем гордиться: кадры с прогулки
Найдено тело певицы и участницы популярного шоу, детали трагедии: "Она так рано ушла"
Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса рассказали о турнире по паверлифтингу в Николаеве.
https://t.me/nationalcorps/10459