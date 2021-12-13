Военный эксперт Олег Стариков рассказал, будет ли Россия начинать полномасштабные военные действия в Украине и почему об этом говорят.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Как говорило армянское радио: “Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня от камня не останется”. Дело в том, что идет больше информационная составляющая, а не военная. Поэтому нашим гражданам надо успокоиться, заниматься воспитанием детей, работать”, - сказал Олег Стариков.

Он отметил, что хоть геополитические игры и происходят, но нужно смотреть на реальное состояние дел.

“У Путина задача №1 – запустить “Северный поток-2”. Хотя, чем больше не работает “Северный поток-2”, тем они больше зарабатывают денег. Знаете, сколько они в неделю зарабатывают? Вот неработающий “Северный поток-2” дает 3 млрд долларов”, - добавил Олег Стариков.

Эксперт отметил, что Россия специально нагнетает ситуацию вокруг войны с Украиной, чтобы преследовать свои цели.

“Нас втягивали в геополитическую борьбу”, - подчеркнул военный эксперт.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга отметил, что мы виноваты лишь тем, что оказались в зоне геополитических интересов.

Также Politeka сообщала, что Сергей Червонопиский заявил о возможном наступлении РФ, что в любой боевой операции должна быть стратегия.





