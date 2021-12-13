И.о. главы Государственной налоговой Михаил Титарчук решил окончательно задушить украинский бизнес и совместно с главой Налогового комитета ВР Данилой Гетманцевым инициировал масштабный проект по блокированию налоговых накладных для крупных предприятий.

Об этом пишет издание The Page.

По данным источников, пострадали крупнейшие украинские компании-налогоплательщики, среди которых - Кернел, МХП, ДПЗКУ, Баядера, Промрынок, Нива Переяславщины, Киевский маргариновый завод и еще десятки тысяч крупных компаний по всей стране.

«Суть схемы состоит в том, что налоговики не должны принимать налоговые накладные от крупных экспортеров и производителей, чтобы блокировать возмещение НДС и начисление налогового кредита под любыми предлогами. Как правило, предлогом становятся надуманные проверки. Чтобы такую проверку «пройти», компании нужно отчислить в адрес налоговиков 2% от суммы, указанной в накладной. По данным СМИ, под каток Гетманцева-Титарчука попали порядка 15 тысяч предприятий», - пишет издание.

Напомним, ранее появилась также информация, что Титарчук начал приторговывать должностями в центральном аппарате и в регионах: он требует у руководителей подразделений заявления на увольнение, и вымогает деньги за то, чтобы не давать им ход.