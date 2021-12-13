Компания ПБС окружения олигарха Игоря Коломойского получило 5,7 млрд грн с начала 2021 года, сообщает издание «Наши Гроши».

В ноябре эта компании поднялась на четвертую строчку крупнейших подрядчиков программы «Большая стройка».

Еще в октябре ПБС занимало пятую строчку соответствующего рейтинга Наших Грошей крупнейших выгодоприобретатели программы президента «Большая Стройка».

Напомним, в 2020 году компания «ПБС» в 2020 году увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в Программе президента Украины Владимира Зеленского «Большая Стройка».

Чистый доход этой компании компании в 2020 году увеличился в 4 рада - 4,5 млрд грн, по сравнению с 1,2 млрд грн в 2019 году.

В 2020-2021 годах компания ПБС получила от государства 9,88 млрд грн.