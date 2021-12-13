Анатолий Матиос, украинский юрист, бывший главный военный прокурор Украины, генерал-полковник юстиции запаса рассказал об опасности разглашения данных разведки во время скандала с «вагнеровцами».
Об этом он рассказал в интервью на канале Остапа Дроздова и опубликовал на своей странице в Telegram.
По его мнению, Бурба не имел права выходить с громкими заявлениями об украинской разводной деятельности.
«Он вышел и фактически рассказал о средствах и методах разведки с озвучкой фамилий людей, которых вообще нельзя называть. А Марьяна Безуглая вызывает людей, на которых мишень висит за их работу. А на любом, кто во время войны занимается разведывательной деятельностью, висит мишень», - заявил Анатолий Матиос.
Он отметил, что эта опасность есть у кого-либо, а особенно у тех, кто занимается прифронтовой разведкой, например, Главное управление разведки, занимающееся деятельностью по линии фронта, не в государстве.
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«Многие фейки, которые распространяются благодаря такому дуршлагу, когда оттуда течет все, что только может и не может. Как можно тайные документы потерять? Уважаемая Янина Соколова, скажите мне фамилии автоматически наказанных, кто есть в линейке тех, кто имел доступ. Не того, кто вынес, ищите, а тех, кто это допустил», - отметил Анатолий Матиос.
Как сообщала Politeka, Кучер рассказал, почему "Вагнергейт" не произвел взрыва в украинском обществе.
Также Politeka писала о том, что Бизяев заявил, что Bellingcat-это мишень.
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