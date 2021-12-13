Врач-инфекционист и директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Фёдорова рассказала, каких пациентов с COVID-19 нужно госпитализировать и от чего зависит подключение к аппарату для проведения искусственной вентиляции лёгких.

Об этом она сказала в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“Есть четкие протоколы прописанные. Если сатурация ниже 94 – это уже угрожающе, и человек должен госпитализироваться”, - сказала Светлана Фёдорова.

Она отметила, что есть ИВЛ – аппарат искусственной вентиляции лёгких, а есть понятие подачи кислорода под высоким потоком.

“Может быть 100% поражение легких, у нас был такой пациент и он обошелся без ИВЛ. А может быть 30% поражение и человек нуждается в ИВЛ. Тут не зависит от процента поражения. Тут играет роль много факторов, в том числе и сопутствующие патологии”, - добавила Светлана Фёдорова.

По ее словам, также есть много факторов, которые влияют на расход кислорода больным. Рассчитать потребность в кислороде можно очень усреднённо.

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