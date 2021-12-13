Анатолий Матиос, украинский юрист, бывший главный военный прокурор Украины, генерал-полковник юстиции запаса рассказал об ошибках в расследовании громкого скандала со спецоперацией по «вагнеровцам», заявив о плохой работе государственных институций.
Об этом он рассказал в интервью на канале Остапа Дроздова и опубликовал на своей странице в Telegram.
«Почему у нас происходит феноменальный трэш между обществом – кто прав, кто не прав. Потому что не работают институты. Если бы у нас работало ДБР, которое бы имелоруководителя не в.и.о. – как ребенок семимесячный – выживет или не выживет. Я не сравниваю нынешнего в.и.о. с семимесячным ребенком, но он не уверен в своей деятельности», - говорит Анатолий Матиос.
По его мнению, в сложившейся ситуации с Вагнергейтом нужно было допросить всех, кого считали необходимым, взять с них подписку о неразглашении данных досудебного расследования, проверить доступ к государственной тайне и в письменном виде напомнить об обязанностях.
«Позитивная, успешная или не успешная операция – это работа государства. Бывает всякое. Люди женятся и до конца жизни не живут, разводятся. Ошибка? Нет, жизнь. Так и тут. А если институция не сработала, то крайней должна быть буферная позиция института президентства. Я не называю фамилию президента, я не говорю о Зеленском, я говорю о буферной позиции. Президентская вертикаль должна «отгавкиваться» за тех, кто не сделалсвою работу? Теперь мы абсолютно разбалансированное государство, в котором не осталось никаких резервов», - заявил Анатолий Матиос.
Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"
Похудевшая Зарицкая из KAZKA в купальнике показала свои главные достоинства крупным планом: "Каждый имеет право"
Как украинцы будут отдыхать в декабре и январе, официальный список выходных: "Три раза по..."
Лопес в узких лосинах и топике показала, почему ей есть чем гордиться: кадры с прогулки
Найдено тело певицы и участницы популярного шоу, детали трагедии: "Она так рано ушла"
По его словам, теперь что бы кто-то ни сделал правильно, его все равно будут хулить и говорить, что что-то неправильно. Генерал-полковник сравнил, что все нужно делать ночью как сова – на опережение, обезвреживая «крыс». Он добавил, что в этом заключается работа таких структур, и это вытекает как из законов, так и тайных инструкций.
Как сообщала Politeka, Островский заявил, что «Вагнергейт» – это продолжение операции Запада по уничтожению имиджа Зеленского.
Также Politeka писала о том, что Жорин заявил, что дело вагнеровцев – это вопрос мировой репутации.