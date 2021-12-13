Анатолий Матиос, украинский юрист, бывший главный военный прокурор Украины, генерал-полковник юстиции запаса рассказал об ошибках в расследовании громкого скандала со спецоперацией по «вагнеровцам», заявив о плохой работе государственных институций.

Об этом он рассказал в интервью на канале Остапа Дроздова и опубликовал на своей странице в Telegram.

«Почему у нас происходит феноменальный трэш между обществом – кто прав, кто не прав. Потому что не работают институты. Если бы у нас работало ДБР, которое бы имелоруководителя не в.и.о. – как ребенок семимесячный – выживет или не выживет. Я не сравниваю нынешнего в.и.о. с семимесячным ребенком, но он не уверен в своей деятельности», - говорит Анатолий Матиос.

По его мнению, в сложившейся ситуации с Вагнергейтом нужно было допросить всех, кого считали необходимым, взять с них подписку о неразглашении данных досудебного расследования, проверить доступ к государственной тайне и в письменном виде напомнить об обязанностях.

«Позитивная, успешная или не успешная операция – это работа государства. Бывает всякое. Люди женятся и до конца жизни не живут, разводятся. Ошибка? Нет, жизнь. Так и тут. А если институция не сработала, то крайней должна быть буферная позиция института президентства. Я не называю фамилию президента, я не говорю о Зеленском, я говорю о буферной позиции. Президентская вертикаль должна «отгавкиваться» за тех, кто не сделалсвою работу? Теперь мы абсолютно разбалансированное государство, в котором не осталось никаких резервов», - заявил Анатолий Матиос.

По его словам, теперь что бы кто-то ни сделал правильно, его все равно будут хулить и говорить, что что-то неправильно. Генерал-полковник сравнил, что все нужно делать ночью как сова – на опережение, обезвреживая «крыс». Он добавил, что в этом заключается работа таких структур, и это вытекает как из законов, так и тайных инструкций.

Как сообщала Politeka, Островский заявил, что «Вагнергейт» – это продолжение операции Запада по уничтожению имиджа Зеленского.

Также Politeka писала о том, что Жорин заявил, что дело вагнеровцев – это вопрос мировой репутации.

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