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Недавно президент Зеленский порадовал, что средняя зарплата медицинских работников будет 24 тысяч гривен, но для главного врача столичной больницы №8 на Оболони Анатолия Пилецкого эти деньги – капля в море. Ведь на днях в сети появилось решение суда, по которому Пилецкий снял со счета в банке 237 тысяч долларов США и 424 тысячи евро.