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Недавно президент Зеленский порадовал, что средняя зарплата медицинских работников будет 24 тысяч гривен, но для главного врача столичной больницы №8 на Оболони Анатолия Пилецкого эти деньги – капля в море. Ведь на днях в сети появилось решение суда, по которому Пилецкий снял со счета в банке 237 тысяч долларов США и 424 тысячи евро.
Откуда такие деньги у человека, который всю жизнь работает врачом и ни дня не был в бизнесе – вопрос очень интересный. В декларации врача таких сумм также нет: там только скромные 14 тысяч долларов и 230 тысяч гривен. А также коттедж на 407 м2, который, правда, принадлежит его жене-пенсионерке.
Почему кабинет главврача круглосуточно охраняют титушки? Как пациенты отзываются о скандальной оболонской больнице №8? Откуда у Пилецкого такое состояние – смотри в сюжете «Секретных материалов»: