Молодым людям надо противостоять царящему тотальному хаосу. Это невероятно тяжело. Молодежь сегодня буквально ходит по минному полю.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Идет спланированная акция по развращению молодежи. Со всех сторон, из разных источников пропагандируются ложь и абсолютно безнравственные вещи. И молодым людям надо противостоять царящему тотальному хаосу. Это невероятно тяжело. Молодежь сегодня буквально ходит по минному полю. И это не учения - это война на уничтожение», - сказал владыка.

По его мнению, целомудренный человек расценивается в обществе уже как маргинал, асоциальный тип и чуть ли не высмеивается.

«До какого немыслимого уровня опустилась мораль. Целомудрие - это уже монашество в миру. Возможно, так оно и будет расценено. Во всяком случае, только за такую попытку соблюдать Заповеди Божьи в невероятно трудных условиях Господь уже многое простит. Верой своей будем спасаться. Даже тоска по чистоте и целомудрию уже зачтется за добродетель», - считает управделами УПЦ.

Архиерей призвал тех, у кого есть талант хранить целомудрие - хранить его как драгоценный дар. «Грязь прилипает быстро, а вот смыть ее крайне тяжело. Хранить нужно честь смолоду - страсти ведь не стареют - чтобы при немощном теле в старости не быть раздираемым мучительными состояниями», - добавил он.

Кому трудно справиться с искушениями, приносите плод искреннего раскаяния, и Господь милостиво поможет преодолеть все трудности», - заключил митрополит Антоний.