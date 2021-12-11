Министр заверил, что лично изучит все детали случившегося и примет решение

В связи с событиями, которые произошли на блокпосту на въезде в Донецкую область с участием Александра Гогилашвили, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства.

Об этом говорится на сайте МВД.

"На период дисциплинарного производства буду предлагать правительству отстранить заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили от занимаемой должности для чего подписал соответствующее представление в Кабинет Министров Украины.",- отметил министр.

Министр заверил, что лично изучит все детали случившегося и примет соответствующие управленческие решения.