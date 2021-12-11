Предприятие занимается исследованиями и экспериментальными разработками в сфере естественных и технических наук.

На балансе предприятия есть два объекта недвижимости, которые находятся на ул. Антона Цедика, 9-а в Киеве: основное двухэтажное здание с пристройками площадью 432,5 м2 и металлическое складское помещение площадью 105 м2. Размер земельного участка под застройкой – 898 м2.

Локация: г. Киев, ул. Антона Цедика, 9-А.

Расстояние от зданий до метро «Шулявская» – около 1 км, до метро “Берестейская” – 2 км.

Стартовая цена составляет 341 200 грн, а прием заявок на участие в аукционе продлится до 16 декабря 2021 года.