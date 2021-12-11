17 декабря состоится онлайн-аукцион по приватизации имущественного комплекса государственного предприятия "Научно-технический центр "Плазмотрон" Института электросварки им. Е. А. Патона Национальной академии наук Украины”.

Предприятие занимается исследованиями и экспериментальными разработками в сфере естественных и технических наук.

На балансе предприятия есть два объекта недвижимости, которые находятся на ул. Антона Цедика, 9-а в Киеве: основное двухэтажное здание с пристройками площадью 432,5 м2 и металлическое складское помещение площадью 105 м2. Размер земельного участка под застройкой – 898 м2.

Локация: г. Киев, ул. Антона Цедика, 9-А.

Расстояние от зданий до метро «Шулявская» – около 1 км, до метро “Берестейская” – 2 км.

Стартовая цена составляет 341 200 грн, а прием заявок на участие в аукционе продлится до 16 декабря 2021 года.

Популярные статьи сейчас

Гастролирующая по России Loboda неожиданно получила украинскую награду: "Все аж повыпрыгивали"

Тяжелая болезнь забрала жизнь актрисы из сериала "Зачарованные": "Покойся с миром"

Юля "Зайка" после "Холостяка" "поплакалась" из-за переезда: "Закончилась моя лухари жизнь"

"Теперь только платно": вступил в силу новый запрет, кого будут штрафовать с 10 декабря

Кем был и сколько зарабатывал Винник до всеукраинской славы, в Сеть слили редкие кадры: "Если бы тогда я думал мозгами…"
Показать еще

Подробнее об этом объект приватизации.

24 декабря состоится онлайн-аукцион по приватизации легкового автомобиля марки Daewoo, модель Leganza, 1998 года выпуска, регистрационный номер АА4981НР.

Тип колесного транспортного средства – легковой общий – общий седан – В, номер шасси (кузова, рамы) – KLAVF69WEWB130079, цвет – зеленый, полная масса – 1 800 кг. С начала эксплуатации пробег составляет – 33 505 км

Автомобиль нуждается в капитальном ремонте и техническом обслуживании.

Локация: г. Киев, ул. Московская, 8, корп. 30.

Стартовая цена составляет 18 000 грн, а прием предложений длится до 23 декабря 2021 года.

Подробнее о объект приватизации.

Больше аукционов по приватизации государственного имущества можно найти на сайте.