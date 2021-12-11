Предприятие занимается исследованиями и экспериментальными разработками в сфере естественных и технических наук.
На балансе предприятия есть два объекта недвижимости, которые находятся на ул. Антона Цедика, 9-а в Киеве: основное двухэтажное здание с пристройками площадью 432,5 м2 и металлическое складское помещение площадью 105 м2. Размер земельного участка под застройкой – 898 м2.
Локация: г. Киев, ул. Антона Цедика, 9-А.
Расстояние от зданий до метро «Шулявская» – около 1 км, до метро “Берестейская” – 2 км.
Стартовая цена составляет 341 200 грн, а прием заявок на участие в аукционе продлится до 16 декабря 2021 года.
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Подробнее об этом объект приватизации.
24 декабря состоится онлайн-аукцион по приватизации легкового автомобиля марки Daewoo, модель Leganza, 1998 года выпуска, регистрационный номер АА4981НР.
Тип колесного транспортного средства – легковой общий – общий седан – В, номер шасси (кузова, рамы) – KLAVF69WEWB130079, цвет – зеленый, полная масса – 1 800 кг. С начала эксплуатации пробег составляет – 33 505 км
Автомобиль нуждается в капитальном ремонте и техническом обслуживании.
Локация: г. Киев, ул. Московская, 8, корп. 30.
Стартовая цена составляет 18 000 грн, а прием предложений длится до 23 декабря 2021 года.
Подробнее о объект приватизации.
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