Врач-диетолог Светлана Фус специально для Clutch рассказала о том, какие признаки могут указывать на нехватку определенных витаминов в организме.
"Самое простое, что можно сделать, чтобы определить нехватку витаминов – это сдать анализы. Но стоит отметить, что это недешевое «удовольствие».
Также существуют косвенные признаки дефицита витаминов, которые проявляются в виде:
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лопающихся сосудов;Популярные статьи сейчас
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быстро возникающих синяков;
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шелушения края носа и области вокруг рта;
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появления, как в народе любят говорить, заед, то есть трещин в уголках рта.
Это признаки дефицита витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, РР и т.д.
В таких случаях рекомендуется сделать анализы и посмотреть, чего конкретно не хватает организму", - сообщила диетолог.