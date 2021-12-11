Существует довольно простой и очевидный способ узнать, каких витаминов не хватает вашему организму, об этом рассказала диетолог Светлана Фус. Она отметила, что безопаснее всего - сдать анализы.

Врач-диетолог Светлана Фус специально для Clutch рассказала о том, какие признаки могут указывать на нехватку определенных витаминов в организме.

"Самое простое, что можно сделать, чтобы определить нехватку витаминов – это сдать анализы. Но стоит отметить, что это недешевое «удовольствие».

Также существуют косвенные признаки дефицита витаминов, которые проявляются в виде:

Диетолог Светлана Фус

Это признаки дефицита витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, РР и т.д.

В таких случаях рекомендуется сделать анализы и посмотреть, чего конкретно не хватает организму", - сообщила диетолог.