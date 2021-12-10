Крымскотатарский общественный деятель Эрфан Кудусов заявил, что на самом деле многие украинцы продолжают жить так, будто войны нет, они не осознают ее наличия.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

По словам гостя программы, многие украинцы до сих пор живут в реалиях постсовка. «Та часть людей, живя в Украине, государстве суверенном, с границами и паспортами, они живут в советской парадигме до сих пор. Когда государство должно обеспечивать. Патерналистское мышление», – объясняет он.

Эрфан Кудусов отмечает, что по этим причинам некоторые отдают свои голоса за определенные партии и даже поддерживают российского президента. Чтобы не быть голословным, он рассказывает о соцопросах, по результатам которых для некоторых украинцев Путин остается политиком №1. «Путина здесь привечают очень многие. И считают его великим лидером», – подчеркивает гость программы.

Он подчеркивает, что это уходит только с кровью и временем. «Но другого, видимо, варианта в истории нет, чтобы утвердить страну и национальную идею, патриотическую идею», - констатирует Эрфан Кудусов.

Как сообщала Politeka, Кудусов рассказал, могла ли Украина отстоять Крым в 2014 году.

Также Politeka писала о том, что Кудусов рассказал, почему крымские татары были депортированы из Крыма.



