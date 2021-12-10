Исполнительный директор «Союза потребителей Украины» и блогер Максим Несмиянов прошёлся по одному из запорожских рынков.

Видео было опубликовано на его ютуб-канале.

«Вот такую им дают поверхность, чтобы они продавали мясо, а они начинают картонками накрывать. Сложно что ли было людям сюда какую-то нержавейку кинуть?», - возмутился блогер.

По мнению эксперта, стоимость аренды места на рынке очень дорогая, но при этом администрация не может сделать надлежащую поверхность для продажи мяса.

«Юра, смотри, что это?! Да это же плесень!», - отметил Максим Несмиянов.

Как отметил ревизор, продавец назвал плесень «солью», а также объяснил наличие такого низкокачественного товара на витрине тем, что это «уценка».

Как сообщала Politeka, Максим Несмиянов посетил запорожские магазины.

Также Politeka публиковала слова Максим Несмиянова: Это длится много лет, а наши пенсионеры продолжают им верить.



