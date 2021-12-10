Исполнительный директор «Союза потребителей Украины» и блогер Максим Несмиянов прошёлся по одному из запорожских рынков.
Видео было опубликовано на его ютуб-канале.
«Вот такую им дают поверхность, чтобы они продавали мясо, а они начинают картонками накрывать. Сложно что ли было людям сюда какую-то нержавейку кинуть?», - возмутился блогер.
По мнению эксперта, стоимость аренды места на рынке очень дорогая, но при этом администрация не может сделать надлежащую поверхность для продажи мяса.
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«Юра, смотри, что это?! Да это же плесень!», - отметил Максим Несмиянов.
Как отметил ревизор, продавец назвал плесень «солью», а также объяснил наличие такого низкокачественного товара на витрине тем, что это «уценка».
Как сообщала Politeka, Максим Несмиянов посетил запорожские магазины.
Также Politeka публиковала слова Максим Несмиянова: Это длится много лет, а наши пенсионеры продолжают им верить.