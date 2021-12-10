Экономист Алексей Попов рассказал, что президент США Джо Байден является связанным и не может полностью самостоятельно принимать политические решения.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Байден по-своему не самостоятелен. Сенат, Конгресс и так далее: мы понимаем, что Байден «связан». Он какие-то вещи может реализовать, но если он попробует отойти в сторону от текущей позиции, то его (определенным образом накажут, - Ред.). На черта ему такие проблемы, учитывая, что меньше года осталось до промежуточных выборов», - отметил Алексей Попов.

По словам эксперта, если Байден отклонится от курса США, то определенные американские политические игроки могут выставить напоказ слабые места президента США, что существенно ударит по его рейтингу.

«Любой его просчёт или дырку в позиции раскрутят. Он кто угодно, но не самоубийца. Чисто из политических соображений ему не дадут (отклониться от позиции США, - Ред.)», - подчеркнул Алексей Попов.

По мнению экономиста, именно поэтому встреча Байдена с Путиным никак не может сдвинуть минский процесс.

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