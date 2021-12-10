Политический эксперт Георгий Биркадзе поделился своим мнение по поводу того, каким образом Украина могла бы повторить у себя так называемое сингапурское экономическое чудо.

Его слова прозвучали в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

«Я считаю, что в Украине 10 лет вся власть должна быть замкнута на президента, который будет отвечать абсолютно за всё. И он должен будет координировать работу всех отраслей. Ведь сейчас все чиновники, которых назначает не президент, по сути, не подконтрольны ему. А исполнительная вертикаль должна пронизывать всё государство сверху донизу. Десять лет президент должен быть главной фигурой, которая решает все вопросы. А дальше уже можно переходить к обычной государственной системе. Это может быть такая парламентско-президентская республика, как сейчас, республика чисто парламентская, или что-то другое», - считает гость программы.

Однако политику нынешнего президента он одобряет не во всём.

«В отношениях с олигархами президент выбрал неправильную тактику. Не нужно было говорить: «Мы объявляем вам войну», или вносить ответствующий законопроект. Нужно было хорошенько подготовиться, а потом усадить всех олигархов и сказать: «С нынешнего дня действуют вот такие правила». И эти правила должны быть одни для всех», - говорит Георгий Биркадзе.

Как сообщает Politeka, ранее политтехнолог Александр Кочетков предположил, что нынешняя борьба президента с олигархатом имеет предвыборный характер.

Также Politeka сообщала, что народный депутат Владлен Неклюдов прокомментировал вероятность досрочных парламентских перевыборов.