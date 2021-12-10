Политический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что когда Владимир Зеленский стал президентом, то финансовые группы ожидали, что он будет участвовать в схемах.
Об этом он сказал в эфире программы " Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко.
"Случилось так, что, не зная, Владимир Зеленский набрал у себя 252 депутатов... и эти люди не понимали тогда, что будет реальная борьба. Я думаю, что все просто думали, что придет Владимир Зеленский, что он там может разобраться, парень молодой”, - сказал Георгий Биркадзе.
По его словам, когда Владимир Зеленский решил участвовать в президентских выборах, то имел план наполнить Верховную Раду простыми людьми.
"Думал так, что придут простые люди, и они не захотят брать взятки, или они никогда не променяют каких - то принципов”, - подчеркнул эксперт.
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