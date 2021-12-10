Политический эксперт Светлана Кушнир рассказала о том, чем опасно двойное гражданство.

Об этом она рассказала в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

В частности, она вспомнила о прошедших выборах в Государственную Думу России, в которых участвовали украинцы с российским гражданством.

«Мы увидели старую процедуру: людей подвозили, они голосовали. Это люди, имеющие паспорта Российской Федерации. Хороший пример для того, чтобы понимать, что такое множественное гражданство? Человек, получающий все привилегии, так же как и украинец, родившийся здесь, выдержавший все невзгоды и тяготы, состоявшийся тут, получивший образование в Украине – и он будет конкурировать с человеком, который по праву своего этнического рождения считает себя украинцем и хочет получить украинский паспорт», - отмечает она.

Politeka сообщала, что Политтехнолог Сергей Гайдай сравнил государство Украина с халабудой, которую несколько поколений пытались достраивать.

Также Politeka сообщала, что Михаил Чаплыга рассказал, как граждане могут воспользоваться прибылью Пенсионного фонда от земельной ренты.





