Крымскотатарский общественный деятель Эрфан Кудусов рассказал, могла ли Украина отстоять автономную республику Крым в 2014 году, и была ли тогда Украина на самом деле.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева “Толковый разговор”.

Эрфан Кудусов отметил, что с технической точки зрения Украина могла бы сохранить Крым в 2014 году.

“Чисто если брать спецслужбы, вооруженные силы, которые присутствовали в Крыму. Там около 15 тыс. человек военного состава. Куча спецслужб, СБУ, “Альфа” и так далее, то, технически – конечно да. Мало того, присутствовало громадное количество людей на улице, крымских татар в частности. Если брать даже 26 февраля, под Верховным Советом Крыма, то технически все было возможно. Не хватало политической воли. Тут вопрос больше в политическую плоскость уходит, а была ли в то время Украина?”, - сказал Эрфан Кудусов.

По его словам, с 1991 года по 2014 год Украины как таковой не было, только атрибуты государства.

“Но я рассматриваю ту Украину как рудимент Советского Союза с налетом украинскости. А настоящая Украина родилась в 2014 году, когда начала воевать за свою независимость. Ведь она ее получила как подарок в свое время, и не поняла что это такое”, - добавил общественный деятель.

Он отметил, что тогда это была не Украина, а остаток “совка”, который она иногда до сих пор отторгает от себя.

“Украина сама себя осознала в момент Майдана, и в момент войны с Россией”, - подчеркнул”, - Эрфан Кудусов.

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