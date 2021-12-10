Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал о становлении политической науки в Украине со времен Советского Союза и по сей день.

Об этом он рассказал в своей программе «Антишпора от Подорожнего».

«В Советском Союзе к середине 60-х годов отрицательно относились к политологии. Считалось, что политика изучается в рамках истории КПСС, философии, политической экономии, научного коммунизма», - отметил Юрий Подорожный.

По его словам, с середины 60-х годов отношение к науке о политике начало меняться. Он отметил, что 5 января 1965 г. в газете «Правда» была опубликована статья «О политической науке», в которой Ф. М. Бурлацкий обосновал право ученых рассматривать, формулировать новые идеи реконструкции тогдашнего государства на общечеловеческих ценностях, на принципах демократии и свободы.

Юрий Подорожний добавил, что ученые, исследовавшие эти проблемы, объединились в Ассоциацию политологов Советского Союза, что создавало возможности для более широкого общения с зарубежными коллегами, формирование отечественной политической науки.

«Как и в других республиках бывшего СССР, на современном этапе в Украине происходит интенсивный процесс становления науки о политике. Обозначено предметное поле науки, определены проблематику и методы исследований. Политология изучается в высших учебных заведениях», - рассказал политтехнолог.

Эксперт добавил, что в последнее время вышли в свет отдельные труды, учебные пособия и учебники, заявили о себе научные учреждения, исследующие политические проблемы, в частности академические, ряд общественно-политических центров и кафедр политологии высших учебных заведений, а также создана Украинская академия политических наук, Украинская ассоциация политологов, Ассоциация молодых политиков и политологов.

«Итак, политическая наука в Украине постепенно занимает соответствующее место в системе обществоведения, все более заметно влияет на реальные политические процессы, становление демократической государственности», - подытожил Юрий Подорожний.

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