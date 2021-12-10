Именно на тех участках где установлены комплексы автофиксации ПДД

Об этом рассказал первый заместитель министра МВД Евгений Енин комментируя распространенную ранее информации СМИ о якобы неэффективности камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

На своей странице в Facebook Енин сообщил, что поручил проверить информацию из новостей, в которых говорилось о неэффективности комплексов автофиксации.

Результат проверки данных по Киеву и Киевской области показал, что в местах, где установлены камеры, количество автомобильных происшествий с травмированными и погибшими снизилось на 65% за год их работы.