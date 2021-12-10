Нацкорпус сообщил, что по инициативе его Николаевской ячейки прошел Всеукраинский турнир по паверлифтингу «Железная Нация 8», к которому присоединилось более 150 украинских и американских спортсменов.

Об этом говорится в Telegram-канале Национального Корпуса.

Представители Нацкорпуса рассказывают, что на соревнования пришли родители экс-руководителя Николаевской областной ячейки Национального Корпуса Дениса Янтаря. Они подчеркивают, что Янтарь был главным вдохновителем и инициатором турнира, но он умер из-за тяжелой болезни. «Родители Дениса наградили призеров медалями и грамотами, а самую сильную команду – «Кубком Дениса Янтаря», - говорится в публикации.

В Telegram рассказывается, что участники турнира приседали со штангой, выполняли становую тягу и жим лежа. Кроме этого, добавляют представители Нацкорпуса, организаторы мероприятия уделили внимание участникам с инвалидностью: они мотивировали всех своей жаждой победы и несокрушимостью духа.

Также в публикации отмечается, что согласно традиции турнир объединяет женщин и мужчин и из разных городов, и разных весовых категорий, и возрастных групп, и уровня физической подготовки. «Молодому спортсмену – 9 лет, самому старшему – за 50. Для некоторых это уже были юбилейные выступления на турнире, а кто-то только дебютировал», - рассказывают представители Нацкорпуса.

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