Руководитель Центрального Штаба Национального Корпуса Максим Жорин прокомментировал желание украинских властей пойти на прямые переговоры с Россией.

Об этом он рассказал на Youtube-канале «Национальный Корпус».

«Почти ежедневно мы получаем новые сообщения о сосредоточении российских войск у наших границ, но существует еще один важнейший и опасный элемент – возможные переговоры между Зеленским и Путиным», - отметил Максим Жорин.

По мнению эксперта, переговорные умения нашей власти не очень утешительны, по словам Максим Жорина, это показывает, что большая часть переговоров, касающихся Украины, проходят без нашего участия. Также власти заявляют, что внешние партнеры признали, что без прямых переговоров с Россией мы не сможем прекратить войну на Востоке.

«Пожалуй, это те же внешние партнеры, которые советуют нам имплементировать формулу Штайнмайера и легализовать террористов на Донбассе. Заявление Зеленского о желании прямых переговоров «слуги» объясняют его предвыборными обещаниями. И это пока основной аргумент: типа люди проголосовали за Зеленского, а значит и за его обещания», - сказал Максим Жорин.

По словам Максима Жорина, прямые переговоры с Путиным могут закончиться сдачей национальных интересов.

«Россия гнет свою линию, готовит войска, усиливает переговорные позиции и никакие территории возвращать не собирается, ведь она «не является стороной конфликта» (как заявляют российские спикеры, - Ред.), поэтому надо отдавать себе отчет, что на встрече официально по Донбассу ничего не будет, а вот кулуарные договоренности будут, которые нам не расскажут», - отметил Максим Жорин.

Как сообщала Politeka, Андрей Билецкий заявил, что в условиях агрессии РФ Украине следует строить свой сектор безопасности.

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