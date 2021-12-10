Политтехнолог Юрий Подорожний высказался по поводу статьи Суркова «Куда девался хаос. Распаковка стабильности» и заявил, что это попытка найти логику в имперском путинизме.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

Как рассказывает Юрий Подорожний, недавно Сурков написал статью и в Украине ее, конечно, не могли пропустить. «Ведь очередная тренировка в эпистолярном жанре – это попытка придать логики идеологии имперского путинизма», - подчеркивает он. Эксперт объясняет, что Путину как эпохе в российской истории мало самой только пропаганды для обоснования своей деятельности, нужна идеология.

При этом он отмечает, что Сурков на самом деле не чужой Украине, ведь его карьера началась с работы в финансовых структурах компании «Менатеп», когда-то широко известной. Далее, добавляет Юрий Подорожний, Сурков, будучи советником Путина, по сути, координировал всю оккупацию Донбасса. И сейчас в своей статье, рассказывает политтехнолог, он как крупный государственный деятель высказывает определенные угрозы. «И что интересно, на фоне тактического обострения на украинских границах он не упоминает направление распространения хаоса Россией, а только пугает всех и одновременно никого величием российской нестабильности, способной сформировать новую реальность», - отмечает он.

По словам Юрия Подорожного, опусы Суркова можно понять только в общем смысле, а абзацы и предложения неоднократно оказываются только набором слов. По его мнению, нет необходимости говорить о Китае и Гегеле, чтобы понять, что передел земель на протяжении истории происходил всегда, это очевидно.

Как сообщала Politeka, Подорожний рассказал, когда Россия отступит от Украины.

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