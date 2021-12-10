Политолог Тарас Чорновил заявил, что Байден снова пошел на шантаж Путина по поводу опасности вторжения в Украину, хотя на самом деле и не хотел встречаться с президентом РФ.

Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожного «Мотив».

По словам эксперта, на самом деле президент США не имел особого желания встречаться с Путиным и в июне. «Но Байден демонстративно заявил: «с тобой раз уже поговорили по телефону, у нас еще 140 стран в очереди, вот пройдет второй круг – тогда с тобой и поговорим», - говорит он. После этого заявления, как отмечает Тарас Чорновил, Путин пошел на настоящий шантаж.

В то же время он подчеркивает, что на этот раз Путин решил шантажировать Байдена не Соединенными Штатами, поскольку в таком случае он получил бы болезненный симметричный ответ. «А шантажировал традиционно Украиной – никому не нужно вторжение России в Украину и Байден снова сдался на этот шантаж», - объясняет политолог.

Он добавляет, что все эти провокации со стороны руководства РФ достигли своей цели как в июне 2021 года, когда встреча состоялась в Женеве, так и сейчас, только встреча прошла в режиме онлайн. «За 6 месяцев Путин не извлек никаких уроков и начал делать все хуже и хуже», - подчеркивает Тарас Чорновил. Как отмечает эксперт, полгода назад все понимали, что нападения не будет, что это только шантаж. В результате встречи, рассказывает гость программы, президент США оставил «Северный поток-2», США перестали давить и прекратили свои санкционные процедуры. В то же время Байден, добавляет политолог, дал Путину 6 месяцев на проведение определенных изменений, а сам вел довольно жесткую риторику.

Тем не менее, подчеркивает Тарас Чорновил, президент РФ и дальше вел агрессивную политику в отношении Украины, даже усилил ее и начал шантажировать Европу в вопросах с энергетикой. Итак, заключает политолог, Байден и сейчас не хотел встречаться с Путиным, но шантаж РФ по поводу нападения на Украину снова достиг своей цели.

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