Политолог Тарас Чорновил рассказал, что эффективность влияния российской пропаганды на украинцев упала, но действия власти по дискредитации самих себя возвращают людей к российской идее.

Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожного «Мотив».

«Ничего нет хуже дискредитации украинской идеи, чем дискредитация институтов украинской властью. Хуже отвлечь от идеи поддержки Украины, чем показать лицо (власти, - Ред.)», - сказал Тарас Чорновил.

По мнению эксперта, каждый раз, когда наша власть неудачно себя показывает или дискредитирует, начинает действовать российская пропаганда: «посмотрите, какой у нас авторитетный лидер, а что у вас? А вы могли бы с нами подружиться и все было бы хорошо!».

«Но я бы не сказал, что мы проигрываем восьмой год в информационной войне: когда Украина смогла мобилизоваться и давала отпор – это не был проигрыш. Российское телевидение сохраняется, но в гораздо меньшем формате: для этого нужно иметь спутниковую тарелку или каким-то образом обходить, а это уже сложно», - подчеркнул Тарас Чорновил.

По словам политолога, до Революции Достоинства поддержка пророссийских идей среди украинского населения была достаточно высока – где-то 50%, но сейчас не дотягивает до 20%.

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