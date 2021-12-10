Национальное антикоррупционное бюро и Национальная полиция расследуют два уголовных производства о декларировании недостоверных данных председателем Государственной регуляторной службы, бывшим председателем Харьковской ОГА Алексеем Кучером.
Об этом
"За Кучером открыто два уголовных производства",- сообщил он.
По его словам, дела открыты НАБУ и Нацполіцією по материалам НАЗК, которые касаются декларирования недостоверных данных на более чем 13 млн. гривен.
Новиков уточнил, что речь идет о биткоинах (криптовалюте) Кучера.
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Глава НАЗК не уточнил, по каким статьям расследуются дела, однако отметил, что по одним и тем же эпизодом. Материалы по декларации Кучера НАПК направило как в НАБУ, так и в Нацполу.
Как сообщали Українські Новини, в октябре Кабинет Министров переназначил главой Государственной регуляторной службы Алексея Кучера.
6 сентября Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что глава Госрегуляторной службы Алексей Кучер подозревается в недостоверном декларировании.