Завод Игоря Коломойского по сговору с властями получал с государственных АЭС электроэнергию по заниженной цене для производства криптовалюты Bitcoin на Запорожском ферросплавном заводе.
Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», пишет Радио Свобода.
«Перед тем, как на завод начали завозить оборудование, в декабре 2020 года состоялся аукцион, на который «Энергоатом» выставил большой объем электроэнергии. Большую его часть со скидкой приобрел трейдер с орбиты олигарха Коломойского – «Юнайтед Энерджи». Вместо первоначальной стоимости в 1,4 гривны, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 гривны», - говорится в расследовании.
Только на этом аукционе убыток государства составил 3 млрд грн. В общем электроэнергия с АЭС по заниженным ценам для Коломойского только за последнее время привела к убыткам государству в размере 4,35 млрд грн
«По данным собеседников «Схема», представителей неформальной бизнес-группы «Приват» также неоднократно видели в «Энергоатоме» накануне аукционов по продаже электроэнергии структурам с орбиты Коломойского. Речь идет о Михаиле Кипермане и Евгение Геллере.
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«То есть государственная компания продает дешевую электроэнергию частному трейдеру с орбиты олигарха. Трейдер поставляет эту энергию на завод олигарха. И завод, значит, за счет майнинга криптовалюты имеет возможность получить прибыль. Но завод, относящийся к сфере влияния Коломойского, не будет платить с этого налогов в казну», – говорится в расследовании.