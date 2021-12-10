В Лондоне состоялась панельная дискуссия в рамках Диалога стратегического партнерства между Украиной и Великобританией.

Во время нее заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян вместе с международными партнерами обсудила сотрудничество в сфере защиты границ.

«Мы осознаем ответственность, которая возложена на Правительство Украины и подразделения системы МВД – когда Европу шантажируют искусственно созданной миграционной кризисом на польско-белорусской границе. Наша работа нацелена на защиту и безопасность внешних рубежей ЕС», - заявила Мэри Акопян.

Она сообщила британских коллег о мерах, которые предпринимает МВД Украины для устранения новых гибридных угроз национальной безопасности, и пути усиления украинско-белорусского участка государственной границы. В том числе, речь шла о развитии интеллектуальной границы и привлечении международных партнеров для усиления наших возможностей.

Британская сторона подтвердила готовность помогать МВД Украины в вопросах укрепления границ и противодействия нелегальной миграции.

"В ближайшее время будут определены представители для прямого взаимодействия. Уверена в дальнейшем плодотворном партнерстве", - сказала замминистра.