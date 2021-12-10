В составе правительственной делегации заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян приняла участие в заседании направления «Безопасность» Диалога стратегического партнерства между Украиной и Великобританией.

«Обсудили возможности углубления сотрудничества в сфере международной безопасности. В частности речь шла о борьбе с организованной преступностью, кибербезопасности и механизмах обмена информацией», - рассказала Мэри Акопян на своей странице в Фейсбук.

Во время встречи партнеры отметили улучшение оперативности реагирования на киберпреступления благодаря налаженному обмену информацией по каналам Национальных контактных пунктов «24/7» и по каналам закрытой связи Европола «SIENA». Решили увеличить количество полицейских операций в сфере кибербезопасности.

С целью более эффективного взаимодействия договорились о подписании Соглашения между правительствами Украины и Великобритании «О сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью» и привлечения НГУ к работе Британской тренировочной миссии ORBITAL. Среди всего - обсудили важный вопрос либерализации визового режима между двумя странами.

«Стратегический диалог Украины и Великобритании в сфере безопасности позволит успешно преодолевать вызовы и эффективно бороться с транснациональной преступностью», - заверила заместитель министра.