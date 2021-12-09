Об'єднаний актив інвесторів збанкрутілого банку “Аркада” пікетував будівлю Київради на Хрещатику. Люди закликають столичних депутатів виконати обіцянки щодо виділення земельних ділянок під забудову й проголосувати за проєкт рішення щодо добудови та передачі квартир вкладникам трьох ЖК у відповідності до Меморандуму від 7 квітня 2021 року, пишуть "Факти".

Проєкт рішення "Про розв'язання соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика" та ЖК "Патріотика на озерах" згідно з Меморандумом від 7 квітня 2021 року" був зареєстрований у Київській міській раді 7 грудня цього року та оприлюднений на офіційному сайті мерії.

Документ має сприяти реалізації Меморандуму, підписаного 7 квітня 2021 року представниками 12 сторін. Серед них — об’єднання інвесторів ЖК “Еврика”, “Патріотика” та “Патріотика на озерах”, Фонд гарантування вкладів фізосіб, Владислава Молчанова як модератор розв'язання соціальної проблеми на базі ГО “Центр захисту киян”, МВС, Мінрегіон, СБУ, КМДА як виконавчий орган Київської міської Ради, а також девелопер Stolitsa Group, який має відповідний експертний досвід та здатний реалізувати добудову в об’єктах “Аркади”.

Згідно з Меморандумом, Київрада зобов’язалася вжити необхідних заходів щодо прийняття рішення продовження договорів оренди земельних ділянок площею 176 га на житловому масиві “Осокорки-Центральні”, де буде зводитися ЖК “Патріотика на озерах”. Ці ділянки не є зоною ландшафту, що охороняється, чи зеленою зоною. Згідно з чинним Генпланом столиці, ця земля є територією житлової забудови, що підтверджено відповідним рішенням Верховного Суду.

Наразі забудова цієї території є єдиним раніше запропонованим та гарантованим державою, у відповідності положень Меморандуму, джерелом генерування фінансів для добудови ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Відтак зареєстрований у Київраді 7 грудня проєкт рішення про розв'язання соціального питання передбачає, що Секретаріат КМР, КМДА та їхні структурні підрозділи мають вжити організаційно-правових та процесуальних заходів для забезпечення добудови та передачі квартир інвесторам трьох ЖК.

Аби відстояти єдине можливе на сьогодні джерело фінансування добудови та своє право отримати законне житло та спонукати столичних депутатів підтримати проєкт рішення №08/231-4403/ПР від 07.12.2021 р. згідно з Меморандумом, представники активу інвесторів уранці 9 грудня ініціювали автомітинг і пішу ходу до будівлі Київської міської Ради на Хрещатику.

Представники 11 тисяч сімей інвесторів збанкрутілого банку “Аркада” прагнуть привернути до ситуації увагу влади, ЗМІ та громадськості. А також нагадати депутатам Київради про положення Меморандуму, підписаного 7 квітня 2021 року, згідно з якими Київрада гарантувала добудову ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика" за 10% доходу від забудови 176 га масиву “Осокорки-Центральні”.

Після акції біля мерії, мітингарі вирушили до вул. Лаврської, де розташований офіс політсили «Європейська Солідарність». Люди хочуть почути позицію голови партії Петра Порошенка, чому його партійці блокують голосування за проєкт у Київраді.

“Ми змушені вдаватися до гучних акцій, щоб привернути увагу суспільства та влади до нашої кризової ситуації. Ми не дозволимо чиновникам відібрати у нас єдине, гарантоване державою джерело отримання коштів для завершення будівництва та вбити всі наші зусилля, спрямовані на добудову наших квартир”, — наголосили інвестори.