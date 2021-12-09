Политтехнолог Николай Спиридонов рассказал, существует ли в Украине продовольственная безопасность.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Украина сейчас в условиях пандемии должна быть готовак тому, что может исчезнуть ряд продуктов, потому что сейчас в любой момент может быть нарушена коммуникация, то есть возможность что-то закупать. Если внутри страны не готовы, то может оказаться дефицит каких угодно продуктов. Пока аграрный сектор в Украине справляется, но как минимум после того, как аграрии были обложены дополнительным налогом, вполне очевидно, что цены на базовые продукты питания могут взлететь в гору», - сообщил Николай Спиридонов.

Политтехнолог сказал, что соответственно налоговое давление доходит до абсурда.

«То есть власти придрались до самых мелочей, до минимальных всех посылок, а в тоже время обещали крупный бизнес придавить. Крупному бизнесу тоже много вреда наносят, но у него больше возможности этому сопротивляться, а максимальный вред получил малый и средний бизнес. И соответственно, чтобы Зеленского снова поддерживали, он должен своих налоговых энтузиастов типа Гетманцева как-то поставить в определенные рамки и все-таки сделать шаг назад», - резюмировал Николай Спиридонов.

Как сообщает Politeka, ранее он объяснил, почему кассовые аппараты не помогут в борьбе с теневым бизнесом.

Также Politeka сообщала, что Доротич пригрозил призвать народ к революции, если до конца года законопроект номер 5866 не будет принят.