Врач-эпидемиолог Сергей Кравченко рассказал подробнее о новом штамме коронавируса «Омикрон», в частности о его симптомах, особых чертах и методах лечения.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

Прежде всего врач отмечает, что сейчас есть много спекуляций относительно происхождения коронавируса вообще, хотя его возбудитель выделили еще до начала пандемии. Тем не менее, подчеркивает он, сначала речь шла о вирусе животных, а потому возникает вопрос, как ему удалось преодолеть межвидовой барьер.

Что касается «Омикрона», Сергей Кравченко говорит так: до сих пор не удалось получить ответы на многие вопросы. «Так что этого штамма стоит особенно опасаться», - говорит он.

Кроме этого, добавляет эпидемиолог, нельзя даже сказать, что «Омикрон» уже есть в Украине. «Украина не может проводить в день такое количество секвенирований, как, например, ЮАР, где этот штамм и был обнаружен», – объясняет гость программы.

В целом же, отмечает Сергей Кравченко, «Омикрон» достаточно похож на другие штаммы COVID-19 и стандарты медицинской помощи при разных штаммах между собой не отличаются. «Единственный симптом, который отличает «Омикрон» от других штаммов COVID-19 – это синдром хронической усталости, быстрая утомляемость», - рассказывает врач. Тем не менее, констатирует он, какого-либо специального лечения штамма «Омикрон» нет.

Как сообщала Politeka, Кравченко заявил, что новый штамм «Омикрон» вытесняет штамм «Дельта».

Также Politeka писала о том, что Кравченко рассказал, на что следует обратить внимание при выборе вакцины против COVID-19.